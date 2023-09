"Otage" du Niger, l'ambassadeur de France "mange des rations militaires", selon Macron

Les putschistes, qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet, ont ordonné fin août l'expulsion de l'ambassadeur de France, après le refus de Paris de se conformer à un ultimatum exigeant son départ. La France continue depuis de s'opposer à ce départ, arguant que ce gouvernement n'avait aucune autorité pour fonder une telle requête.

L'ambassadeur Sylvain Itté n'a "plus la possibilité de sortir, il est persona non grata et on refuse qu'il puisse s'alimenter", a encore martelé Emmanuel Macron. Interrogé sur un éventuel rapatriement de l'ambassadeur à Paris, le chef de l'État a réitéré : "Je ferai ce que nous conviendrons avec le président Bazoum, parce que c'est lui l'autorité légitime et je lui parle chaque jour".