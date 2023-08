Niger : qui est Sylvain Itté, l'ambassadeur de France que les putschistes veulent expulser ?

Lors d'une conférence avec plusieurs centaines d'étudiants nigériens en novembre dernier, l'ambassadeur disait avoir conscience de "ne pas être en terrain particulièrement profitable" à Niamey en tant que représentant officiel de la France. "La grande majorité des personnes qui sont aujourd’hui dans la salle, si elles ne me sont pas hostiles, ne me sont pas favorables (...), avait alors analysé Sylvain Itté. Mais je pense qu’il est toujours préférable et souhaitable de débattre, d’échanger, de dialoguer, de se confronter, plutôt que de rester chacun de notre côté à dialoguer par réseaux sociaux interposés."