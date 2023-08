"Il ne peut plus communiquer" : sur LCI, l'ambassadrice du Niger en France donne des nouvelles du président Bazoum

"Dans les conditions inhumaines qu'il a, il faut qu'il soit libéré immédiatement". Sur le plateau de LCI, ce vendredi 4 août, l'ambassadrice du Niger en France a donné des nouvelles du président élu Bazoum, séquestré par les militaires qui l'ont renversé lors d'un coup d'État le 26 juillet dernier.

"Les dernières nouvelles que j'ai de lui, c'est qu'il est toujours séquestré, je dirais pris en otage, il manque d'électricité depuis avant-hier, ce matin on lui a coupé l'eau, on l'a privé de ses puces téléphoniques, il ne peut plus communiquer", raconte Aïchatou Boulama Kané, qui a discuté avec le président nigérien jeudi pour la dernière fois.