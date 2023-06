Coup de force en Russie : la Douma veut une loi pour encadrer Wagner

"Le sort de Wagner n'est pas déterminé", a affirmé dimanche Andrey Kartapolov, député et chef de la Commission défense, auprès du journal russe Vedomosti, dans des propos rapportés par CNN. "Il n'est pas nécessaire de l'interdire, puisqu'il s'agit d'une unité prête au combat", a-t-il poursuivi. "Les questions qui se posent concernent sa direction, et non les combattants."