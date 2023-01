Le Brésil au bord du coup d'État : "C'était prévisible, mais le choc est très fort"

Peut-on craindre de nouvelles démonstrations de force de cette ampleur ?

Tout va dépendre de la capacité du gouvernement et du pouvoir judiciaire à faire preuve d’autorité et d'intransigeance. Il a été très difficile pour eux de faire en sorte que la police militaire et l’armée répriment l’invasion. La police militaire, en particulier, l'a laissée faire, ce n'est que sous pression qu'elle a fini par intervenir. À noter aussi que depuis des semaines, des incidents se produisaient dans la capitale, sans aucune arrestation quasiment. Le sentiment d’impunité est total.

Toute la question va être de savoir si le pouvoir civil va pouvoir reprendre la main sur ces forces de l’ordre, et faire appliquer les mesures qu'il décrète. L'enquête à venir pour retrouver les responsables du coup de force s'annonce difficile. Cela dépendra aussi de la position que vont adopter les bolsonaristes, qui continuent de peser très lourd dans le pays.

Quel rôle ont-ils joué dans l'émergence du mouvement, et dans quelle mesure peuvent-ils l'alimenter ?

Jair Bolsonaro se défend de toute implication, mais il a en réalité une responsabilité morale et intellectuelle, et celle de son entourage est sûrement encore plus lourde. Après sa défaite face à Lula, il avait rendu visite à des militants de campements de la capitale, avant de s'envoler pour la Floride. Et le secrétaire à la sécurité publique du gouvernement de l’État de Brasilia, son ancien ministre de la Justice, était aussi en Floride ces jours-ci... On ne peut pas imaginer que ce soit une pure coïncidence.

Du côté de ses soutiens, il faudra scruter les réactions. Un certain nombre de figures se sont désolidarisées très vite hier et ont fermement condamné ce qu’il se passait, dont le président du parti de Bolsonaro, mais d’autres, comme des pasteurs évangélistes, ont salué une "manifestation du peuple" et une "colère légitime".