Coup de force de Wagner en Russie : qui sont les hommes de Prigojine ?

Wagner pourrait encore se renforcer dans les prochaines semaines ou prochains mois. "On ne compte pas, dans ces 25.000 hommes, les anciens combattants de Wagner. Ils sont rentrés en Russie et ils sont [en train] d'être contactés par la milice pour se tenir prêts à rejoindre (...) la milice", analyse Carole Grimaud, chercheuse et chargée de cours de géopolitique à l'université Paul-Valéry de Montpellier (Hérault). En tout, cela représente 20.000 personnes.

Comment et pourquoi la milice est devenue aussi puissante ? "Plus qu'une société militaire privée (...), c'est une armée de l'ombre du Kremlin, c'est le faux nez du Kremlin", expliquait, en septembre 2022, Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut Thomas More, interrogé sur LCI.

"C'est un moyen d'intervenir de manière discrète, si l'on peut dire, sur des territoires étrangers [...]. Moscou s'ouvre la possibilité de nier tout engagement militaire russe si jamais les choses tournent mal ou si un certain nombre d'exactions sont commises", poursuivait-il.