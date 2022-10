Coup de froid dans le couple franco-allemand : quelles sont les raisons de la discorde ?

Enfin, un vieux serpent de mer continue de diviser le couple franco-allemand, il s'agit du Système de combat aérien du futur (Scaf), porté notamment par Paris et Berlin, qui stagne depuis un an. Ce projet, lancé en 2017 et censé remplacer en 2040 les Rafale français et Eurofighter allemands et espagnols, est victime de querelles sur le partage des tâches entre Paris, Berlin et Madrid. Les contrats permettant d'engager cette nouvelle phase n'ont toujours pas été passés, faute d'accord entre le Français Dassault Aviation et son partenaire principal Airbus, représentant les intérêts de l'Allemagne et de l'Espagne. "Politiquement, on est d'accord, ça coince au niveau des entreprises. Dassault a peur de perdre sa position sur le marché", décrypte un responsable français. Le gouvernement français a encore assuré en septembre que ce futur avion "se ferait". Mais il est devancé par le Tempest, un projet concurrent porté par la Grande-Bretagne.