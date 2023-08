Coup d'État au Niger : la France "déconseille fortement" tout déplacement dans le pays

Le ministère des Affaires étrangères recommande également aux Français "de se montrer discret sur les dates, horaires et conditions du déplacement en journée, dans la ville de Niamey" et d'"éviter la fréquentation d’événements publics et de lieux [...] non sécurisés ou excentrés".

Les militaires qui ont pris le pouvoir ont fermé l'espace aérien du pays "face à la menace d'intervention" armée, l'ultimatum ouest-africain exigeant le rétablissement du président renversé Mohamed Bazoum ayant expiré dimanche soir. Aucun déploiement de troupe n'a toutefois été observé pour l'heure au Niger et une intervention militaire immédiate pour rétablir le président Mohamed Bazoum n'est pas envisagée à ce stade, selon une source proche de la Cédéao.