Niger : "des échanges en cours" pour que les forces françaises se retirent "rapidement", selon les putschistes

Le Niger a par ailleurs retiré l'immunité et le visa diplomatiques de l'ambassadeur de France, Sylvain Itté, et exigé son expulsion. Depuis le coup d'État du 26 juillet, la France réaffirme régulièrement qu'elle ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Niamey. Elle a indiqué qu'elle ne comptait pas appliquer l'expulsion des soldats et de l'ambassadeur. Fin août, Sylvain Itté a refusé de répondre à une invitation à une rencontre avec les autorités, ce qui a été perçu comme un "comportement de mépris" par Ali Mahaman Lamine Zeine.

Lundi soir, selon nos informations, l'Élysée ne confirmait pas l'existence des discussions évoquées par Ali Mahaman Lamine Zeine entre Paris et les puschistes nigériens.