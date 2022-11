Coupe du monde 2022 : des supporters ukrainiens ont-ils fait l'apologie du nazisme ?

La vidéo montre des images d'illustration de la Coupe du monde, la mascotte dégradée et une arrestation. La séquence est de bonne qualité, avec un montage qui rappelle ceux des médias traditionnels. D'ailleurs, la vidéo porte le logo officiel d'Al Jazeera. Sauf que la chaine de télévision qatarienne n'est pas à l'origine de la séquence. Ce jeudi, la chaine a d'ailleurs officiellement démenti être à l'origine de la vidéo. "La vidéo en question est complètement fausse et Al Jazeera n'a jamais publié d'informations liées à cette histoire", peut-on lire dans cette communication. De fait, cette information n'apparaît pas sur le site de la chaine, pas plus que sur d'autres sites d'informations. Nos recherches en anglais et arabe n'ont pas permis de retrouver la trace de cet événement.