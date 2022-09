Coupe du monde 2022 : au Qatar, être vacciné contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire

Pour aller au Qatar, être vacciné ne sera pas obligatoire. À moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, le 20 novembre, avec le match d'ouverture du Qatar contre l'Équateur, les autorités qataries ont présenté, jeudi 29 septembre, les conditions d'entrée sur son territoire pour les supporters étrangers. Les spectateurs, qui arriveront à Doha, n'auront aucune obligation d'être vacciné contre le Covid-19. Néanmoins, ils devront présenter un test négatif pour rentrer dans le pays.

À son aéroport de départ, tout visiteur âgé de six ans et plus devra présenter un résultat négatif de moins de 48 heures avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24 heures pour un test antigénique. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un nouveau test à l'arrivée. "Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d'origine", ont précisé le gouvernement local et le Comité suprême d'organisation.