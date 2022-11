Coupe du monde 2022 : ces vidéos montrent-elles des "fans du monde entier" déjà défiler au Qatar ?

Pour la parade, la France a aussi été représentée par une association de Kerala, le "French football fans club India", qui dispose là encore d’une page Facebook. Contacté, son président Thoufeer nous confirme avoir organisé l’événement, via une branche locale au Qatar. Ce fan inconditionnel des Bleus, dont le portrait a été fait par So Foot, nous explique s’être rendu au Qatar spécialement pour la compétition et n’être "lié ni au Qatar ni à aucun comité" qatari. 10.000 supporters français sont attendus dans le pays pour assister à la compétition.

Mais pas de doute pour l’AFP, selon qui ce défilé a rassemblé des "milliers de travailleurs migrants" aux couleurs de plusieurs pays, comme l'indique un correspondant sur place. "La police a été informée d'avance", a précisé l’un des organisateurs de cette marche sous anonymat, ajoutant que "les ouvriers étrangers au Qatar adorent le football et ils ont acheté un grand nombre de billets" pour le Mondial.