Droits LGBT+ : dans les stades du Qatar, afficher les couleurs de l'arc-en-ciel est-il interdit ?

Grant Wahl a expliqué qu'un agent de sécurité lui a signifié que sa tenue ne respectait pas les règles. "Tu dois changer de t-shirt." "Ce n'est pas autorisé", lui a-t-on lancé. Son téléphone lui a été arraché des mains, assure-t-il, avant que ne finisse par arriver un supérieur, mettant fin à cet imbroglio et lui autorisant l'accès au stade, vêtu du t-shirt de la discorde. "L'un des gardes de sécurité m'a dit qu'ils essayaient juste de me protéger des fans à l'intérieur qui pourraient me faire du mal parce que je portais ce t-shirt", ajoute le journaliste, soulignant qu'un "représentant de la FIFA" lui a "présenté ses excuses plus tard" dans la soirée.

En l'espace de quelques heures, les messages postés par Grant Wahl sur les réseaux sociaux ont été relayés des milliers de fois, alors même que la Fifa expliquait quelques jours plus tôt que les joueurs seraient sanctionnés s'ils portaient sur le terrain un brassard "one love" prônant le respect de la diversité et l'inclusion.