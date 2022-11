Coupe du monde : l'avion transportant l'équipe allemande a-t-il dû atterrir en Arabie Saoudite au lieu du Qatar ?

Il est vrai que l'Allemagne a eu un geste qui n'est pas passé inaperçu. Si, outre-Rhin, les appels à boycotter la compétition ont fait plonger les audiences des matchs, les joueurs ont également voulu passer un message fort. Pour leur entrée en lice face au Japon, ils ont mimé un bâillon sur la bouche. Une façon de symboliser l'interdiction de manifester un soutien à la diversité. Pour rappel, la Fifa avait brandi des menaces de sanctions pour empêcher le port d'un brassard coloré célébrant la diversité et l'inclusion. Or, l'Allemagne n'en serait pas à son coup d'essai. D'après plusieurs publications en ligne, l'équipe nationale a voulu atterrir à Doha avec un avion faisant la promotion de la diversité. Pour seule preuve, deux photos : celle d'un engin avec l'inscription "Fanhansa - Diversity Wins" et une autre, un avion sans logo.