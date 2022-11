L'Iran libère plus de 700 prisonniers après la victoire de son équipe à la Coupe du monde

"Suite à un ordre spécial du chef de l'Autorité judiciaire après la victoire de l'équipe nationale de football (...) contre celle du Pays de Galles, 709 détenus ont été libérés de différentes prisons du pays", a donc annoncé l'agence, ce lundi 28 novembre. Parmi eux figureraient "certaines personnes arrêtées lors des récents événements", a-t-elle ajouté sans donner plus de détails.

Ces événements désignent le mouvement de protestation déclenché suite à la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour avoir, d'après celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Les autorités ont fait état de milliers de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations qui se poursuivent actuellement, la justice affirmant en avoir inculpé plus de 2000. Des ONG à l'étranger font état d'un nombre bien plus important d'arrestations et accusent le pays d'utiliser la peine de mort pour stopper le mouvement de contestation en instaurant un climat de peur chez la population.