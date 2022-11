Coupe du monde 2022 : le Qatar change les règles, l’alcool hors-jeu

Autour des stades, l’Émirat avait pourtant promis d'assouplir les règles locales, très strictes. "Ce qui est problématique, c'est que cette interdiction soit tardive, à 48h de l'ouverture. Et que ce soit une restriction par rapport à ce qui était avancé au départ, commente Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), dans le reportage du 20h en tête de l'article. Le Qatar voulait montrer qu'il était plus ouvert, mais là, il revient en arrière, certainement sous pression d'une partie de la société qatarie."

Une volte-face d'autant plus gênante que ce sujet, hautement sensible, avait fait l'objet d'assurances explicites, notamment dans le guide officiel des supporters et de la bouche des hauts cadres de la FIFA : "Les possesseurs de billets auront accès aux produits de Budweiser (...) à l'intérieur du périmètre du stade."