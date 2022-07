Coupe du monde 2022 : le Qatar utilisera des drones pour protéger les stades

L'accord entre l'entreprise et Doha reflète les craintes croissantes concernant la menace que représentent les attaques potentielles de drones. Depuis qu'ils sont devenus plus accessibles financièrement, les drones sont de plus en plus utilisées dans les conflits armés, notamment en Ukraine, et par les terroristes. Dans le cas du Qatar, les risques de survol par des drones illégaux, programmés par des personnes mal intentionnées, sont assez élevés en raison des toits ouverts dans la majorité des stades de foot.

Habituellement, les systèmes alternatifs pour arrêter les drones peuvent compter sur l'interférence avec les signaux de contrôle du drone, mais l'entreprise Fortem affirme, quant à elle, que les terroristes peuvent lancer des drones sur des trajectoires de vol préprogrammées. "Notre business est en train d’exploser, parce que les terroristes n’utilisent pas de joysticks (…) Ces drones sont programmés, donc leur fréquence ne peut pas être brouillée", assure Timothy Bean.