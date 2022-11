Coupe du monde au Qatar : un bilan carbone vraiment neutre ?

Pour le Comité suprême, "les deux aspects clés du tournoi qui contribueront à la réduction de son empreinte carbone sont la compacité de l'événement - ce qui signifie que les déplacements aériens ne seront pas nécessaires - et l’utilisation du Métro de Doha, qui servira de transport pour acheminer les supporters jusqu’aux stades, dans les fan-zones, et autres lieux d’intérêts". Le comité d’organisation cite aussi l’utilisation de panneaux photovoltaïques pour éclairer certains des huit stades de la Coupe du monde, ou encore "l’utilisation de bus électriques et de nouveaux bus à faibles émissions".

La Fifa, de son côté, a évalué l’empreinte carbone de la compétition. Selon ses calculs, celle-ci devrait rejeter l’équivalent de 3,6 millions de tonnes de CO2 (MtCO2eq) dans l’atmosphère. Selon l'instance dirigeante de football mondial, "parmi les principales catégories d'émissions, 51,7% des émissions proviennent des voyages, 20,1% de l'hébergement, 18% de la construction de sites permanents, 4,5 % de la construction temporaire et 1,1 % de la logistique", tandis que "les 5,7 % restants" sont affectés à "la logistique, la nourriture et les boissons".