Coupe du monde : une prière géante a-t-elle vraiment été organisée dans un stade au Qatar ?

La prière s'invite-t-elle directement sur la pelouse ? Une vidéo mise en ligne ce lundi 21 novembre, et qui a récolté plus de 8 millions de vues sur TikTok, montre une foule en pleine prière dans un stade de foot. À l'image, le texte indique que la séquence aurait été prise au Qatar pendant la Coupe du monde de football. Sur les différentes publications qui reprennent l'extrait, on salue cette initiative. "Magnifique moment lors de la Coupe du Monde, lorsque le stade du Qatar a fait une pause pour offrir un temps de prières", peut-on lire sur un tweet. Sauf que ces images ont été prises à plus de 5000 kilomètres de là.