Coups de filets antiterroristes en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, des suspects "liés au Hamas" pour Israël

Huit personnes soupçonnées de préparer une attaque terroriste ont été arrêtées cette semaine en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. D'après Israël, ces suspects agiraient pour le Hamas.

Des suspects "liés au Hamas". Les trois personnes arrêtées ce jeudi au Danemark pour contrer un projet d'attentat terroriste agiraient pour le mouvement islamiste palestinien, selon le bureau du Premier ministre israélien. Plus tôt dans la journée, la police et les services de renseignement (PET) danois avaient fait état de l’arrestation de trois personnes au Danemark et une autre aux Pays-Bas.

Le parquet fédéral allemand, chargé de ces affaires, a pour sa part annoncé l'arrestation de quatre membres présumés du Hamas, trois à Berlin et un aux Pays-Bas. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié de "possibles attentats contre des institutions juives en Europe". Les quatre hommes auraient notamment été chargés de rassembler des armes dans la capitale allemande.

Les services de renseignement danois ont par ailleurs souligné qu’il n’y avait pas de lien direct entre les arrestations annoncées par l’Allemagne et celles effectuées au Danemark. "La personne mentionnée dans la presse comme un homme de 57 ans arrêté aux Pays-Bas n'a aucun lien avec l'affaire danoise et n'est pas identique à la personne évoquée (par les autorités danoises, NDLR) arrêtée aux Pays-Bas dans l'affaire danoise", a expliqué le PET dans un communiqué.

Le bureau du Premier ministre israélien évoque quant à lui l’arrestation au Danemark de "sept terroristes agissant pour le compte de l’organisation terroriste Hamas". Ces personnes planifiaient "une attaque dont le but était de tuer des civils innocents sur le sol européen", a-t-il assuré sur X (ex-Twitter). "Ces dernières années, mais surtout depuis l’assaut meurtrier du 7 octobre, le Hamas s’est efforcé d’étendre ses capacités opérationnelles dans le monde entier, notamment en Europe", a ajouté le bureau du Premier ministre.

La police a annoncé qu'elle allait augmenter sa présence à Copenhague mais que la capitale danoise restait "sûre". La communauté juive a toutefois annulé une célébration publique d'Hanouka, a rapporté la presse danoise.

Cela fait "plusieurs années que nous avons pu constater qu'il y a des gens qui vivent au Danemark et qui ne nous veulent pas du bien, qui sont contre notre démocratie, notre liberté et qui sont contre la société danoise", a déclaré la Première ministre du Danemark Mette Frederiksen. Les services de renseignement considèrent quant à eux la menace terroriste comme "critique", la plaçant au niveau quatre sur cinq.