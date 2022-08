Interdiction de l'IVG : le gouvernement Biden porte plainte contre l'Idaho

Le gouvernement Biden se décide à agir. Plus d'un mois après la décision historique de la Cour suprême de remettre en cause le droit à l'avortement aux États-Unis, le ministre de la Justice Merrick Garland a demandé à la justice de bloquer une loi interdisant quasiment tous les avortements dans l'Idaho, un État rural et conservateur de l'Ouest américain.