Couronnement de Charles III : gare à ces images montrant un homme nu s'échappant de Buckingham

Sur ces images, difficile de déterminer l'âge de l'homme dévêtu s'échappant par la fenêtre. Surtout, on constate ici qu'il s'agit ici d'une manipulation grossière, cherchant à profiter de l'écho considérable qu'a connu le couronnement de Charles III sur les réseaux sociaux. Des observateurs n'ont en effet pas tardé à souligner que cette scène curieuse, en apparence tournée par hasard, est en réalité totalement calculée. Et pour cause : il s'agit d'un "clip qui fait la promotion de la future série 'The Royals' diffusée sur la chaîne E!", soulignait à l'automne dernier le site Snopes.

Un divertissement produit aux États-Unis et diffusé initialement au Canada, met en scène durant plusieurs saisons "une famille royale britannique fictive qui habite un monde de luxe et de tradition", aux prises avec des "intrigues et des rebondissements inattendus".