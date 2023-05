Couronnement de Charles III : des dizaines d'arrestations avant la cérémonie, dont six militants anti-monarchie

"Not my King". Des dizaines de personnes ont été arrêtés à Londres, en amont de la cérémonie du couronnement de Charles III, ce samedi 6 mai. Parmi elles figurent six militants anti-monarchie ont été arrêtés, comme l'ont indiqué les organisateurs de la manifestation à TF1info. Les manifestants se préparaient à manifester contre le couronnement, lorsqu'ils ont été interpellés.

La police a arrêté "six de nos organisateurs et ont saisi des centaines de pancartes", frappées du slogan "Not my King" ("pas mon roi"), a précisé un porte-parole du groupe Republic à l'AFP, dont le président du mouvement, Graham Smith.