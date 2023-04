Couronnement du roi Charles III : il manque encore 8.000 sonneurs de cloche

Elle fait partie des expérimentés qui mettent à l'épreuve des nouvelles recrues avant le jour J, car l'activité demande un coup de main qui n'est pas dans les cordes de tout le monde. "Vous n'êtes qu'une note parmi six, huit ou douze, vous êtes dépendant et ce n'est jamais parfait", explique un sonneur de cloche en formation dans le reportage en tête de cet article. Plusieurs fois par semaine, ce dernier retrouve un groupe de volontaires pour s'entraîner.

Pour la plus jeune de ses membres, âgée de vingt ans, participer au couronnement est une occasion unique. "Ça me rend fière et ça me donne l'impression de faire quelque chose pour mon pays", explique celle qui sonne des cloches depuis l'enfance.