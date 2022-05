Covid à Pékin : des milliers d'habitants placés de force en quarantaine

La Chine gère la pandémie en prenant des mesures drastiques et coercitives, et après Shanghai, c'est au tour de Pékin d'en faire les frais. Après la découverte de 26 cas de Covid-19 dans une résidence, des milliers d'habitants du complexe ont été placés de force en quarantaine, dans la nuit du vendredi au samedi 21 mai. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images circulent, et un avis officiel a également été largement partagé.

Bien que testés négatifs au virus, plus de 13.000 habitants du complexe résidentiel Nanxinyuan, dans le sud-est de la capitale, ont été transportés dans la nuit vers des hôtels d'isolement et menacés de représailles s'ils résistaient.