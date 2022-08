Covid-19 : à Shanghai, des clients fuient un magasin Ikea pour éviter un confinement soudain

Comme on peut le voir sur les images ci-dessus, le chaos est total alors que des agents de sécurité en uniforme ou en blouse bleue tentent de garder les portes fermées. Le blocage du magasin a été décidé après que les autorités ont été informées de la visite d’un cas contact d’un malade asymptomatique du covid, âgé de six ans et revenant du Tibet le 9 août. La date ni la durée de la visite n’ont été communiquées par la commission de la santé de Shanghai, qui a annoncé des "mesures de contrôle temporaires" lors d’un point presse dimanche.

Les clients qui se trouvaient encore dans le magasin ont été soumis à 48h de quarantaine et cinq jours de suivi sanitaire, d’après les autorités relayées notamment par Bloomberg. Aucune information n’a été fournie sur le lieu de leur isolement. Mais d'après le Shanghai Daily, près de 400 personnes ayant été en contact avec le garçon avaient été retrouvées. Au total, 80.000 personnes ont dû se soumettre à un test PCR.