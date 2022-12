Covid-19 : après la Chine, Hong Kong annonce un allègement de ses mesures sanitaires

Depuis septembre, date à laquelle Hong Kong a finalement abandonné la quarantaine obligatoire pour toutes les personnes arrivant de l'étranger, ces voyageurs se voient interdire l'accès aux bars et aux restaurants pendant leurs trois premiers jours à Hong Kong et doivent effectuer des tests Covid. Des mesures qui seront désormais supprimées. "Nous avons pris ces deux décisions parce que nous avons examiné les données et les risques", a déclaré le chef de l'exécutif à la presse.

Ces mesures représentent en effet un coup de pouce pour les entreprises au moment où l'économie locale, en proie à la récession, souffre de plus de deux ans d'isolement auto-imposé. Le secteur du tourisme a été décimé par la pandémie et les entreprises ont fait pression pour obtenir une levée des restrictions. De nombreuses restrictions liées à la pandémie subsistent toujours, notamment l'utilisation généralisée du masque sanitaire, y compris en extérieur, et l'interdiction des rassemblements publics de plus de 12 personnes.