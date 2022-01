Canada : contre l'obligation vaccinale, des milliers de camionneurs en route vers la capitale

L’Alliance canadienne du camionnage a "fortement désapprouvé" cette manifestation. Selon elle, plus de 85 % des 120.000 camionneurs du pays et qui traversent régulièrement la frontière américaine sont vaccinés. Malgré tout, jusqu’à 16.000 d'entre eux pourraient être concernés par cette nouvelle restriction et être mis à l'écart, note Le Parisien. Un phénomène qui pourrait aggraver les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement.