Covid-19 : le Québec renonce à sa taxe pour les non-vaccinés

Ce n'est pas la première fois que le Québec recule sur une mesure sanitaire depuis l'apparition de la pandémie. Le gouvernement Legault voulait, à l'automne, rendre la vaccination obligatoire pour tous les personnels de santé, mais avait finalement suspendu cette mesure pour éviter d'affaiblir un système déjà malmené par une pénurie de main d'œuvre.

Le gouvernement québécois a aussi annoncé que les activités sportives et artistiques (salles de sport, spas, etc.) pour adultes pourront reprendre à partir du 14 février jusqu'à 25 personnes. Après une fermeture inattendue la veille du jour de l'An, les restaurants ont pu rouvrir lundi et les activités sportives parascolaires dans les écoles et universités ont pu reprendre.