Covid-19 : au moins 50 morts, l'armée mobilisée... L'épidémie s'aggrave en Corée du Nord

Deux ans après le reste du monde, le Covid-19 déstabilise la Corée du Nord. Une semaine après la découverte du premier cas et la mise en place de confinements à grande échelle, plus d'1,2 million de personnes ont été contaminées dans le pays, selon le rapport de l'agence d'État KCNA, cité par l'AFP. D'après la même source, 50 Nord-Coréens sont morts et 564.860 sont sous traitement médical. Officiellement, le coronavirus n'est pas cité, les autorités préférant parler de "fièvre".

La température grimpe jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ce lundi 16 mai, le dirigeant Kim Jong Un a fustigé les autorités sanitaires pour leur gestion de l'épidémie. Signe de la gravité de la situation, il a "fortement critiqué le gouvernement et le secteur de la santé publique pour leur attitude irresponsable", selon KCNA. Kim Jong-Un s'est notamment plaint du fait que les pharmacies ne soient pas ouvertes 24h/24. Les fonctionnaires chargés de l'approvisionnement en médicaments "n'ont pas retroussé leurs manches et n'ont pas évalué correctement la crise actuelle", a-t-il déploré, selon l'agence d'État.