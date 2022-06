L'Autriche met fin à la vaccination obligatoire contre le Covid-19

L'ensemble des résidents de plus de 18 ans étaient concernés par cette contrainte, à l'exception des femmes enceintes, de ceux qui ont contracté le virus il y a moins de 180 jours et enfin de ceux qui peuvent se faire exempter pour des raisons médicales. Un régime inédit dans l'Union Européenne (la Grèce et l'Italie avaient par exemple instauré une obligation de vaccination, mais seulement pour les plus âgés). Cependant, le texte a échoué à convaincre les réticents.

Actuellement, environ 62% de la population dispose d'un certificat de vaccination valide, soit un taux bien inférieur à la grande majorité de ses voisins du vieux continent. Plus de 18.700 personnes sont décédées du Covid-19 en Autriche depuis le début de la pandémie.