Covid-19 en Chine : 1,7 million d'habitants confinés dans l'est du pays

La Chine au rythme du coronavirus. Si le nombre de cas reste très bas comparé à l'immense majorité des autres pays, la politique du "zéro Covid" fait endurer aux habitants un quotidien rythmé par les décisions drastiques. Dernier exemple en date : la province de l'Anhui.

Dans cette région de l'est du pays, quelque 300 nouveaux cas ont été rapportés. C'est pourquoi deux cantons de la province, Sixian et Lingbi, ont annoncé des confinements qui concernent plus de 1,7 million d'habitants. Ils ne peuvent sortir de leurs domiciles que pour se faire tester. La télévision publique CCTV a diffusé des images de rues vides de Sixian ce week-end, avec des habitants faisant la queue pour passer leur sixième test PCR en quelques jours.