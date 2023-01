Covid-19 : en Chine, au moins 60.000 morts depuis la levée des restrictions sanitaires il y a un mois

Il y a un mois, Pékin mettait brutalement fin à la politique zéro Covid, en levant l'essentiel de ses restrictions sanitaires parmi les plus strictes du monde, qui ont maintenu sous cloche sa société et son économie depuis près de trois ans. Depuis, une vague de contaminations d'ampleur secoue le pays et suscite des inquiétudes. La Chine a annoncé samedi au moins 60.000 décès dans les hôpitaux en lien avec la pandémie de Covid-19 en un mois.

"Un total de 59.938 (morts) ont été recensés entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023", a indiqué devant la presse une responsable des autorités sanitaires, Jiao Yahui. Le bilan dans son ensemble pourrait être encore plus lourd, puisque ces chiffres ne tiennent pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Parmi ces décès, 5503 ont été causés directement par une insuffisance respiratoire liée au Covid-19, a précisé cette responsable.