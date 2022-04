Covid-19 en Chine : le bilan s’alourdit à Shanghai, toujours confinée

La faible mortalité interpelle, d'autant que les taux de vaccination sont faibles chez les plus âgés. Des responsables municipaux des services de santé avaient indiqué ce weekend que moins des deux tiers des plus de 60 ans avaient reçu deux injections et moins de 40% une dose de rappel. Les sept personnes décédées au cours des dernières 24 heures étaient âgées de 60 à 101 ans et souffraient de maladies pré-existantes, selon la mairie, et aucune n'était vaccinée.