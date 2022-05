Covid-19 en Chine : des dizaines de stations de métro fermées à Pékin, les restrictions prolongées

Le porte-parole du gouvernement municipal a toutefois affirmé que les personnes arrivant de l'étranger à Pékin seraient tenues d'observer une quarantaine surveillée de 10 jours et une semaine d’isolement à domicile, contre 21 jours de quarantaine précédemment."Je pense que la ville est déjà à moitié confinée", a déclaré sous couvert d'anonymat un habitant de Pékin, dont le complexe résidentiel est bouclé par les autorités. "Il n'y a pas de calendrier pour une levée de cette mesure et de plus en plus d'endroits sont scellés", a-t-il ajouté auprès de nos confrères de l'AFP.