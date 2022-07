Covid-19 : pour la première fois de la pandémie, Pékin lance son "pass vaccinal"

Jusqu'ici, la Chine se contentait d'imposer l'équivalent d'un pass sanitaire. Dans plusieurs grandes villes, des tests de dépistage sont régulièrement exigés, sous peine de voir le QR code virer au rouge. La Chine n'a toutefois pas abandonné sa stratégie "zéro Covid" et ses mesures les plus drastiques. Depuis mercredi, les deux cantons ruraux de la province de l'Anhui, où vivent 1,7 million d'habitants, sont confinés. Shanghai, la plus grande ville du pays, avait aussi été mise sous cloche durant deux mois au printemps.