Covid-19 : avec l'un des pires systèmes de santé au monde, la Corée du Nord risque une crise sanitaire majeure

Elle a annoncé vendredi son tout premier mort du Covid-19, près de deux ans et demi après le début de l'épidémie : la Corée du Nord a indiqué que le virus s'était répandu à travers tout le pays. Le dirigeant Kim Jong Un a ordonné jeudi des mesures de confinement pour tenter d'enrayer sa propagation, liée à une parade militaire d'ampleur, selon des experts, qui estiment que le régime a assoupli ses restrictions sanitaires brièvement au début de l'année.

Cette dictature a été l'un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 suite à l'apparition du virus en Chine voisine, et s'est longtemps vantée d'être parvenue à repousser l'épidémie, n'ayant jusqu'alors signalé aucun cas confirmé d'infection à l'OMS - affirmation dont doutent certains spécialistes. Mais désormais, l'agence de presse officielle KCNA a annoncé qu'une "fièvre" s'est "propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril", touchant "plus de 350.000 personnes (...) en peu de temps" et faisant six victimes, dont une testée positive au sous-variant BA.2 d'Omicron.

Mais aucun des 25 millions d'habitants n'est vacciné contre le coronavirus. Selon l'OMS, la Corée du Nord et l'Érythrée sont les seuls pays au monde à ne pas avoir lancé de campagne de vaccination. Et d'après les rares données existantes sur le système de santé de Pyongyang, il serait l'un des pires au monde et pourrait être bien à la peine pour endiguer le virus.