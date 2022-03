Covid-19 : la Chine bat son record de contaminations et reconfine des villes

La lassitude face à une approche stricte du Covid-19 se fait de plus en plus entendre dans le pays. Conséquence, plusieurs responsables préconisent désormais des mesures plus ciblées, alors que les économistes avertissent des conséquences économiques des mesures sanitaires radicales.

Exemple de cette volonté, à Shanghai, la plus grande ville du pays, les autorités ont préféré miser sur la distanciation sociale en fermant temporairement des écoles, des entreprises, des restaurants et des centres commerciaux, tranchant avec les décisions de l'année passée. En décembre 2021, la ville de Xi'an et ses 13 millions d'habitants avaient été entièrement confinés pendant quatre semaines, soit la plus longue mise sous-cloche du pays. Vendredi, l'autorité de santé nationale a également annoncé qu'elle allait introduire l'utilisation de tests antigéniques rapides.