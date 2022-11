Covid-19 : deux stewards reconnus coupables d'avoir propagé le variant Omicron à Hong Kong

Cette affaire fait grand bruit puisque le variant Omiron a tué des milliers de personnes à Hong Kong, qui s'est retrouvé avec le taux de mortalité par habitant le plus élevé d'Asie. Ce sont certains des premiers cas Omicron qui ont permis aux autorités de remonter à deux stewards de la compagnie hongkongaise Cathay Pacific, Wong Yoon-loong, 46 ans, et Nilsson Lau, 45 ans. Ils ont été reconnus coupables ce jeudi 17 novembre d'avoir propagé le virus, lors d'une escale à Hong Kong à Noël 2021.

Par leur métier, les deux hommes, qui ont été licenciés depuis, bénéficiaient d'un assouplissement des règles de quarantaine et n'étaient pas tenus de rester confinés à l'hôtel comme le reste des voyageurs arrivant à Hong Kong. À leur arrivée sur place, les deux collègues de travail s'étaient retrouvés, avaient partagé des repas au restaurant avec des amis et fait du shopping. Les prévenus ont "abusé des droits et des privilèges accordés par le gouvernement" et ont provoqué la contamination d'autres personnes, a fustigé jeudi le magistrat Edward Wong, qualifiant l'affaire de "grave".