Covid-19 : deux ans après, l'Australie rouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Cette réouverture marque un tournant dans la gestion de la crise de la pandémie. Dans un premier temps, pendant plusieurs mois, cette fermeture draconienne et une politique stricte de dépistage et de traçage ont permis de contenir les effets du virus. Mais l'arrivée du variant Omicron a ensuite aggravé la situation, conduisant à des dizaines de milliers de contaminations et des dizaines de morts par jour. Au total, en près de deux ans, le Covid a fait 4913 morts en Australie. Un total de 15.298 nouveaux cas y ont été recensés dimanche 20 février, très en dessous du pic historique des 277.619 cas du 30 janvier.

Ces restrictions ont séparé des familles, mis à mal le secteur du tourisme et suscité des débats sur le statut de l'Australie comme pays ouvert, moderne et tourné vers l'extérieur. La fermeture des frontières a coûté chaque mois 2,27 milliards d'euros, selon la Chambre de commerce et d'industrie du pays. Pendant ce temps, les Australiens n'ont, pour la plupart, pas été autorisés à sortir de leur pays, et seuls quelques visiteurs ont obtenu une dérogation pour entrer sur le territoire, ce qui a valu au pays le surnom de "forteresse Australie". Ce que Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, a pu expérimenter en janvier dernier. Venu participer à l'Open d'Australie, il a été expulsé, car non vacciné, après une longue saga politico-judiciaire.