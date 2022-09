Covid-19 en Chine : des dizaines de millions de confinés et des pénuries

Dans la ville de Yining, un document – partagé sur les réseaux sociaux – montre les demandes urgentes de nourriture, de médicaments et de serviettes hygiéniques. "Je n'ai plus d'argent pour acheter des fournitures. Ma femme est enceinte et nous avons deux enfants. Nous manquons d'essence. Ma femme a besoin d'un examen médical", a déclaré un habitant.

Plusieurs millions de personnes sont toujours confinées à Chengdu (sud-ouest), après un rebond épidémique limité qui paralyse l'une des plus grandes villes du pays. Pour enrayer les contaminations, les autorités ont lancé un dépistage général de la population et ordonnent, depuis, aux habitants de "rester chez eux" jusqu'à nouvel ordre. Des vidéos vérifiées par l'AFP montrent de longues files d'attente pour se faire dépister dans la rue, et des rayons de supermarchés vidés.