En Chine, des ouvriers affrontent la police dans une usine de kits de test Covid

Après trois ans d'isolement imposé par les autorités chinoises, Pékin a levé ce dimanche les règles de quarantaine pour tous les voyageurs internationaux. À deux semaines du Nouvel An chinois, des millions de personnes ont décidé de partir pour se réunir en famille. Ce qui a occasionné une ruée sur les kits de dépistage du Covid-19 et les médicaments alors que le pays connaît une flambée des cas. Le mois dernier, les autorités ont remis en marche les chaînes de production de plus d'une douzaine d'entreprises pharmaceutiques, tandis que certaines sociétés ont embauché du personnel pour répondre à l'augmentation de la demande.