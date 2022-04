Parents séparés de leurs enfants : les mesures anti-Covid angoissent les habitants de Shanghai

Parmi elles, la règle de séparer les personnes infectées par le virus des autres. Celle-ci s’applique à toute la population, même mineure. Ce qui signifie que les enfants sont concernés et se retrouvent donc séparés de leurs parents en cas de test positif. Les autorités de santé de la ville ont précisé les conditions du protocole, qui interroge par sa faisabilité.

"Si un des parents est également infecté, il pourra accompagner l’enfant et prendre soin de lui" dans un lieu adapté, a avancé Wu Qianyu, responsable des services de santé municipaux. "Si les membres de la famille ne remplissent pas les conditions d’accompagnement" en n’étant pas eux-mêmes positifs au Covid, ils seront alors séparés de leur enfant malade. Concrètement, les enfants âgés de plus de 7 ans sont placés dans des centres de quarantaine où seront présents des pédiatres et les moins de 7 ans non accompagnés sont conduits au Centre de santé publique de Shanghai, d’après le China Daily.