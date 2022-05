Pékin : nouvelle ruée dans les supermarchés après des rumeurs de confinement

Les Pékinois craignent un scénario similaire. Déjà, les 20 millions de résidents ont été testés à plusieurs reprises, les résidences avec des cas positifs ont été mises en quarantaine et stations de métros et commerces non essentiels ont été fermés dans certains quartiers. De nombreux lieux publics sont clos et les habitants sont contraints au télétravail, en particulier dans le district de Chaoyang, le plus peuplé de la capitale et où sont installées de nombreuses multinationales.

Le ministère de la Santé a rapporté, jeudi à Pékin, 47 cas positifs au Covid-19, dont 11 asymptomatiques. Plus de 800 cas ont été recensés depuis la fin avril. Même si les chiffres de contamination restent minimes à l'échelle mondiale, les autorités appliquent strictement leur politique du zéro Covid et confinent des villes entières dès l'apparition de quelques cas. Selon des données du géant chinois de l'Internet, Tencent, la ville de Pékin compte plus de 650 zones soumises, à divers degrés, à des restrictions anti-Covid, dont des confinements.