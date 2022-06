Covid-19 en Chine : Shanghai annonce "zéro nouveau cas", une première depuis mars

Une première depuis mars dernier. La ville chinoise de Shanghai n'a annoncé, samedi 25 juin, aucun nouveau cas de Covid-19, pour la première fois depuis trois mois et l'apparition de l'épidémie dans la ville. En conséquence, les autorités avaient mis en place plusieurs confinements et de sévères restrictions. "Il n'y a pas eu de cas confirmé de Covid-19 transmis localement et pas de nouvelle infection asymptomatique locale à Shanghai le 24 juin 2022", a indiqué la ville dans un communiqué.

Actuellement, la Chine est la dernière grande économie à s'en tenir à la stratégie du "zéro Covid" visant à éliminer toute propagation par des dépistages massifs, des confinements ciblés et de longues quarantaines. La capitale économique chinoise a été fermée pendant plusieurs mois, après une recrudescence d'infections alimentée par le variant Omicron, hautement contagieux.