Covid-19 : testé positif, un habitant de Pékin envoie ses 5000 voisins en confinement

En revanche, si la métropole de Shanghai a subi un confinement strict, dont les habitants devraient enfin sortir ce mercredi, une stratégie plus ciblée a été adoptée pour Pékin. En contrôlant les déplacements en ville, en obligeant ceux qui le peuvent à télétravailler, et en fermant la plupart des lieux publics, les autorités semblent avoir réussi à passer le pire de la vague Omicron sans en passer par une paralysie totale de la capitale chinoise. Ce dimanche, seuls douze cas de contamination ont été enregistrés parmi ses plus de 20 millions d'habitants.