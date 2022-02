Nouvelle-Zélande : "Baby Shark" et "Macarena" pour disperser des antivax

Et pour cause, les manifestants ont semble-t-il apprécié le moment musical. Plutôt que quitter les lieux, les participants se sont mis à danser sur les airs diffusés. Ils ont même, dans un second temps, diffuser leurs propres tubes.

Quelques jours plus tôt, la police avait adopté une approche plus agressive pour dégager les pelouses. La tentative avait entraîné des affrontements brutaux et plus de 120 arrestations. La protestation, elle, avait perduré.