Covid-19 : des acteurs australiens ont-ils joué les patients pour "terroriser la population" ?

D'une durée de 1'58, la séquence en anglais compile trois témoignages de patients à l'hôpital Concord de Sydney, atteints du Covid-19. À l'instar de "Ramona". Visiblement très émue, la jeune femme évoque l'impact de la maladie pour ses enfants, qu'elle n'a pas vu "depuis longtemps". Le présentateur explique ensuite que ces images ont été filmées par la Dr Lucy Morgan. Il cite alors un "TikTokeur intrépide" qui aurait retrouvé l'identité des trois protagonistes... Ils seraient tous des acteurs.

"Les trois acteurs, dont Ramona, sont supposément des acteurs de crise qui n'ont pas eu le Covid", lance alors le présentateur, avant d'évoquer un autre clip dans lequel un internaute appelle l'hôpital et découvre qu'aucune "Ramona Khoury" n'y est patiente. La vidéo s'arrête ensuite en plein milieu d'une explication du présentateur. Et pour cause : la fin de la séquence est un démenti complet de cette rumeur !