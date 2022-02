Omicron : il est "prématuré" de crier victoire face au virus, selon l'OMS

"Nous sommes préoccupés par le fait qu'un récit s'est installé dans certains pays selon lequel, en raison des vaccins et de la transmissibilité élevée d'Omicron, et de sa moindre gravité, prévenir la transmission ne serait plus possible. Rien de tout cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité", a affirmé en conférence de presse le chef de l'OMS, alors que près de 90 millions de cas ont été signalés à l'organisation.

"Nous ne demandons à aucun pays de réinstaurer des confinements. Mais nous appelons tous les pays à protéger leur population en utilisant tous les outils disponibles, et pas que les vaccins", a-t-il souligné, inquiet face à une progression des décès dans la plupart des régions du monde.