Covid-19 : Israël annonce la fin du pass sanitaire dans le pays

Au plus fort de la vague causée par le variant Omicron, fin janvier, Israël avait enregistré un record local de contaminations avec des pointes à plus de 80 000 cas par jour pour ce pays de 9,3 millions d’habitants. Mais au cours des deux dernières semaines, ce nombre a progressivement diminué pour atteindre ce jeudi environ 21 000 cas, selon les données du ministère de la santé. Après le pass sanitaire, le Premier ministre israélien a précisé que le gouvernement devait aussi se prononcer dans les prochains jours sur l'abandon du test PCR obligatoire afin de rentrer dans le pays, dorénavant ouvert aux voyageurs étrangers.

Plus tôt cette semaine, des milliers d'Israéliens ont convergé vers Jérusalem en voiture ou en camions depuis plusieurs villes du pays pour manifester contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie, imitant les "convois de la liberté" apparus au Canada et dans plusieurs pays. D'après les organisateurs, elle avait été lancée par de "simples citoyens" pour protester contre les restrictions imposées pour juguler la pandémie et qui, selon eux, constituent des atteintes à leur liberté. Ce convoi, qui avait pour destination le Parlement à Jérusalem, a provoqué lundi 14 février d'importants embouteillages sur fond d'un concert de klaxons, des milliers de voitures ayant paralysé la ville.